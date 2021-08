Com nocaute, Hebert Conceição leva ouro no boxe

O brasileiro Hebert Conceição conquistou, neste sábado, a medalha de ouro na categoria até 75kg do boxe. Ele venceu a decisão do ouro contra ucraniano Oleksandr Khyzniak, campeão mundial de 2017, por nocaute no terceiro assalto. O brasileiro perdeu os dois primeiros rounds, mas conseguiu derrubar o rival no terceiro para garantir o título.

Na campanha, Hebert passou nas oitavas de final, derrotou o chinês Tuohetaerbieke Tanglatihan por 3 a 2, em decisão dividida dos árbitros. Nas quartas, enfrentou o cazaque Abilkhan Amankul, prata no Campeonato Mundial de 2017 e vice-campeão asiático, e passou por 3 a 2. Na semifinal, o adversário foi o russo Gleb Bakshi, campeão mundial de 2019, e novo triunfo verde-amarelo.

Hebert chegou como um dos candidatos ao pódio na competição. Cabeça de chave número 3, tinha sido bronze no Campeonato Mundial de 2019 e prata nos Jogos Pan-Americanos do mesmo ano, em Lima, no Peru.

O ucraniano começou com um volume maior de luta, mas Hebert conseguiu encaixar dois bons golpes no primeiro minuto. Oleksandr dava mais socos, enquanto brasileiro, quando tentava os golpes, acertava bem o rival. No fim, os cinco árbitros deram vitória para o ucraniano, que realmente foi mais agressivo.

Na segunda parcial, o ucraniano seguiu melhor, apesar de, novamente, o brasileiro ter conseguindo encaixar dois bons golpes. O combate seguiu bem truncado, mas com o volume apresentado no começo do round, o ucraniano venceu de novo na opinião dos cinco árbitros.

Já atrás na decisão, todos os juízes já davam 20 a 18 para o ucraniano, a única opção de Hebert para vencer a luta era ir para cima e tentar ou o nocaute, ou uma vitória tão convincente, que os juízes dessem 10 a 8 no placar no assalto. E foi o que o brasileiro fez, conseguiu um lindo golpe que levou o ucraniano ao chão.

