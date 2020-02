Com obras em Jequiá da Praia, Pró-Estrada já cobre todas as cidades do Litoral Sul de AL

O governador Renan Filho autorizou, na manhã desta sexta-feira (28), o início das obras de pavimentação asfáltica de vias urbanas em Jequiá da Praia. Os serviços vão melhorar a mobilidade urbana e favorecer, sobretudo, a atividade turística no município do Litoral Sul alagoano. A solenidade foi realizada em frente à prefeitura municipal, no Centro da cidade.

“O município de Jequiá vai receber um grande investimento do Governo do Estado para pavimentar, praticamente, todas as ruas da parte urbana do município, além de duas áreas em distritos da cidade”, citou Renan Filho.

As vias urbanas serão pavimentadas por meio do Programa Pró-Estrada. Além do governador, assinou a ordem de serviço para o início das obras o secretário de Estado do Transporte e Desenvolvimento Urbano, Mosart Amaral.

Ele ressaltou que com os serviços executados em Jequiá, o Pró-Estrada chega a todas as cidades do Litoral Sul do estado.

“Estamos chegando a 100% das cidades do Litoral Sul atendidas pelo Pró-Estrada. É uma alegria muito grande para todos nós”, afirmou Mosart Amaral.

As obras facilitarão o tráfego interno, além de garantir mais segurança viária, comodidade e qualidade de vida aos mais de 12 mil jequiaenses. Desde 2016, o Pró-Estrada promove a reestruturação asfáltica de rodovias, vias urbanas e acessos em todo o estado, elevando o padrão da malha viária estadual em mais de 90 municípios.

Presente à solenidade, o deputado federal Marx Beltrão destacou os investimentos feitos pelo Governo do Estado no Sul de Alagoas, a exemplo da recuperação da Ponte do Roteiro e da rodovia entre Coruripe e Teotônio Vilela. Ele afirmou que as obras fortalecem o turismo na região.

“Essa obra do Pró-Estrada vai levantar a autoestima do município. Jequiá está recebendo um grande hotel na Praia de Duas Barras, portanto, os serviços do Pró-Estrada, somados ao hotel, darão o pontapé para o crescimento do turismo aqui na região Sul de Alagoas”, aposta Marx Beltrão.

O hotel será inaugurado em setembro deste ano e contará com 350 leitos, distribuídos pelos 90 apartamentos. Quando em funcionamento, o empreendimento hoteleiro vai gerar 85 empregos diretos.

Ao lado da prefeita de Jequiá, Jeannyne Beltrão; do secretário de Agricultura, Pesca e Aquicultura, João Lessa; e dos deputados Marx e Ivan Beltrão, Renan Filho conheceu as instalações do hotel.

“Só posso dizer que hoje estou muito feliz com essa obra do Pró-Estrada, que o governador está trazendo. Será um grande feito para a nossa cidade, trazendo mais mobilidade urbana e fazendo com que os investidores olhem para Jequiá de uma forma diferente e possam, cada vez mais, investir no turismo, gerando emprego e renda” afirmou a prefeita.

Escola

Quem também esteve presente à solenidade foi o vice-governador e secretário de Estado da Educação, Luciano Barbosa. Ele anunciou a construção de uma escola estadual de ensino médio em Jequiá. As obras começam em março. O terreno foi cedido pela prefeitura municipal.

“Será uma escola grande e acolhedora”, garantiu Barbosa.

Trata-se da primeira escola de ensino médio da rede estadual no município. A unidade terá capacidade para atender 780 alunos nos dois turnos. Com mais de três mil metros quadrados de área construída, contará com 12 salas de aula, laboratórios de ciência e informática, biblioteca, auditório, quadra poliesportiva e campo society.

“O cidadão daqui, ao concluir o ensino fundamental, tinha que se deslocar a cidades vizinhas. Isso gera transtorno ao cidadão e dificuldade na aprendizagem, mas não ocorrerá mais”, observou Renan Filho.

Na construção, serão gerados 30 empregos, postos de trabalho ocupados pela mão de obra local. Esta será a sétima unidade de ensino edificada no estado durante esta gestão. Além de Jequiá foram contemplados os municípios de São Sebastião, Rio Largo, Delmiro Gouveia, Marechal Deodoro, Campo Alegre e Senador Rui Palmeira.

por Severino Carvalho/Agência Alagoas