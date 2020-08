Com pneu furado, Hamilton vence o GP da Inglaterra

Em casa, o britânico Lewis Hamilton conquistou a vitória de número 87 de sua carreira, depois de vencer o dramático Grande Prêmio da Inglaterra deste domingo (2). Valtteri Bottas teve um pneu furado na penúltima volta, enquanto caminhava para terminar na segunda posição tranquilamente. Com isso, Max Verstappen assumiu a segunda posição e Charles Leclerc subiu para terceiro, completando o pódio.

Hamilton manteve a liderança depois da largada, enquanto seu companheiro de equipe Valtteri Bottas tentava atacar. Max Verstappen largou em terceiro e perdeu a posição para Leclerc, mas recuperou a posição na curva seguinte. Carlos Sainz largou bem e assumiu a quinta posição, superando Lando Norris e Lance Stroll.

Na volta 50, das 52 programadas para o GP da Inglaterra, tudo indicava que os mesmos cinco primeiros terminariam nas posições que ocupavam já na primeira volta. Mas não aconteceria bem assim.

A corrida acontecia de certa forma tranquila até as últimas voltas, apesar dos dois Safety Car causados pelos fortes acidentes de Kevin Magnussen (Haas) e Daniil Kvyat (AlphaTauri). Mas com a degradação alta dos pneus em Silverstone, se tornaria dramática em seus últimos momentos.

Bottas foi o primeiro a ter um pneu furado. O finlandês da Mercedes tentou a estratégia de trocar para os macios e tentar a volta mais rápida da corrida. Mas não deu certo. Enquanto todos apostavam em uma dobradinha da Mercedes, Bottas foi visto se arrastando pela pista com o dianteiro esquerdo estourado e foi superado pelo grid. No fim, Bottas terminou na P11.

Hamilton, protagonista da temporada até agora, também protagonizou o final emocionante corrida – e dessa vez, não pela vitória. Na última volta, com uma vantagem de mais de 30 segundos para o segundo colocado Verstappen, o pneu do W11 de Hamilton estourou. O britânico ainda conseguiu se arrastar até a linha de chegada e recebeu a quadriculada “apenas” 5,8s à frente do piloto da Red Bull.

Carlos Sainz foi outro que teve seu pneu furado nas voltas finais. O espanhol largou em sétimo e assumiu a quinta posição na largada, superando Lance Stroll e Lando Norris. Com o furo no pneu, Sainz terminou a corrida apenas em 13º.

Daniel Ricciardo foi o quarto colocado, à frente de Norris. Ocon, Gasly, Albon, Stroll e Vettel completaram os dez primeiros.

Fonte: F1 Mania