Com polêmica de arbitragem, Flamengo bate o Bahia no Rio

O jogo entre Flamengo e Bahia, pelo Brasileirão nesta quinta, teve tudo o que o futebol nacional costuma oferecer: gols, dribles, gramado ruim e, claro, e reclamações com a arbitragem. Também houve tempo para o Rubro-Negro fazer os gols com Gabigol, Michael e Andreas, e vencer por 3 a 0. O futebol apresentado no Maracanã, contudo, ficou abaixo das expectativas das equipes.

O jogo foi aberto, com mais chances para o Flamengo, mas muitos erros de lado a lado. Renato escalou uma equipe muito modificada que apresentou algumas das falhas já vistas anteriormente. O Bahia, por sua vez, conseguiu poucas vezes ameaçar Hugo, apesar do espaço. Assim, o Rubro-Negro foi aos 57 pontos. O Tricolor – que ameaçou não voltar para segunda a etapa por conta do pênalti dado pela arbitragem – segue com 36, uma posição acima do Z4.

Arbitragem à parte, a partida foi histórica para o atacante Gabigol, que marcou pela 100ª vez pelo clube da Gávea. O camisa 9 chegou ao Flamengo em 2019.

por Matheus Dantas – Terra