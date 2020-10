Com pouco histórico, CSA e CRB enfrentam catarinenses pela Série B

Os times da capital alagoana entrarão em campo pela Série B em jogos válidos por rodadas distintas nesta semana. Nesta terça (13), o desafio do CSA é em Florianópolis, contra o Avaí, na Ressacada. O duelo é pela 16ª rodada da competição. Já o CRB, na quarta (14) recebe a Chapecoense no Rei Pelé, adversário que nunca enfrentou em toda a sua história. O compromisso é atrasado da 9ª rodada.

O Azulão tem um jogo a menos, mas o jogo não servirá como reposição. Em Santa Catarina, o time marujo tentará a vitória para ficar à frente do seu próximo adversário no histórico. São quatro confrontos entre as equipes alvicelestes no total, com uma vitória para cada e dois empates. Os times se enfrentaram pelas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Já o Galo nunca enfrentou a Chapecoense em todos seus 108 anos de vida. O duelo desta terça (13) em Maceió será histórico. O Regatas busca a vitória para, além de levar a primeira vantagem na história do confronto, encostar um pouco na zona de classificação. A Chape quer os três pontos para continuar a perseguição ao líder Cuiabá.

Histórico contra catarinenses

No retrospecto contra times catarinenses, os alagoanos estão à frente. Em 73 jogos de CSA e CRB contra todas as equipes de Santa Catarina, são 33 vitórias para os maceioenses. Os barrigas-verdes venceram 11 vezes e, em 29 oportunidades, os confrontos terminaram empatados.

Foram 16 vezes em que o time azulino enfrentou equipes do estado do sul do País. O Azulão foi bem-sucedido em oito ocasiões. Em três oportunidades, a vitória ficou no lado catarinense. Outras cinco partidas terminaram em empate.

Já no lado regatiano, foram 57 partidas contra equipes de Santa Catarina. A vantagem alvirrubra é mínima: foram 25 vitórias do CRB contra 24 triunfos dos barrigas-verdes. As outras cinco partidas acabaram em igualdade no marcador.