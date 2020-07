Com previsão de volta do Alagoano, clubes reformulam elencos

O Governo de Alagoas sinalizou durante a última semana sobre datas para a retomada do Campeonato Alagoano. De acordo com o governador Renan Filho, a competição terá o aval para recomeçar entre os dias 25 e 30 de julho. Informações dão conta que existe uma possibilidade real de isso acontecer no final de semana de 25 e 26 de julho.

Com esta previsão bem clara para os oito clubes que disputam a primeira divisão do Estadual, os bastidores começam a ser movimentados e entra em ação a chamada “dança das cadeiras”.

Nos dois clubes da capital alagoana, poucas novidades aconteceram durante a paralisação por conta da pandemia do novo coronavírus. No CSA, apenas o lateral esquerdo Igor Fernandes chegou. Já no CRB, ninguém foi contratado, apenas o meia Diego Torres, anunciado antes da paralisação, foi integrado ao elenco, enquanto o volante Bruno Cosendey deixou o Ninho do Galo e retornou ao Vasco da Gama.

Já no interior do Estado, a movimentação foi grande. Isto se deu porque todos os clubes interioranos desfizeram seus planteis.

ALVINEGRO

O ASA, por exemplo, suspendeu os contratos dos atletas, inclusive de funcionários, mas após as sinalizações da Federação Alagoana de Futebol (FAF) o Alvinegro começou a se movimentar e contratou 16 jogadores, também integrou nove atletas da base, além de anunciar o técnico Léo Goiano.

Entre os contratados do Fantasma, está o experiente goleiro Deola que conta com passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Palmeiras e Vitória-BA. E, ainda, o atacante Leandro Cearense, ex-Fortaleza e Paysandu-PA.

HULK

Já o Coruripe manteve o técnico Rommel Vieira e 16 atletas do elenco que atuou antes da paralisação devido à Covid-19. Ainda assim, o Hulk se mexeu e contratou nove jogadores.

Para a lateral direita chega Luiz Henrique, ex-Limianos e Vitória de Sernache-POR. Já na esquerda quem vestirá a camisa alviverde será Luciano Índio, ex-Colo Colo-BA e Flamengo de Arcoverde-PE, e para o meio de campo o clube contratou os volantes Aldonys, ex-CEO, e Elizeu, ex-Jaciobá, além do meio-campista Max, ex-Frei Paulistano. Para o comando de ataque chegaram William, ex-São Paulo Crystal-PB, Alisson Xabala, ex-Campinense e Valdir, ex-Linense-SP, e, ainda o retorno de Allef Manga, que defendeu o Resende no Campeonato Carioca deste ano.

CSE

O Tricolor de Palmeira dos Índios divulgou o elenco na noite dessa quinta-feira (16) e deverá contar com 28 jogadores no plantel comandados por Jaelson Marcelino. De acordo com a diretoria, apenas os atletas que testarem negativo para a Covid-19 serão oficializados. Confira a lista com os possíveis nomes.

JACIOBÁ

Também sem falar em nomes, o presidente do Jaciobá, Lucilo Brandão, contou à Gazeta de Alagoas, na última quarta-feira (15), que o clube sertanejo já conta com um plantel formado. “Atualmente, nós temos 28 jogadores no elenco. Para a Série D, iremos fazer contratações e dispensar alguns”, afirmou o mandatário.

MURICI

No Alviverde, a comissão técnica é a mesma, tendo à frente o técnico Elenilson Santos. Em relação ao plantel, o clube perdeu algumas peças para a sequência do Estadual, como o meia-atacante Gleisinho, que foi para o Moto Clube-MA, o goleiro Rodrigo Dias (para o Campinense-PB) e o atacante Deizinho (para o Floresta-CE).

Já os volantes Patrick e Victor Hugo continuam se recuperando de cirurgia e não retornam mais nesta temporada. A diretoria do Murici contratou quatro reforços, mas até o fechamento desta edição, os nomes não tinham sido revelados. Certo é que o elenco se apresenta neste sábado (17), para fazer os testes de Covid-19, e nesta segunda (20) inicia os treinamentos.

CEO

No clube de Olho D´agua das Flores, todo o elenco foi testado para o novo corona vírus e o resultado sairá até este sábado (18). O plantel conta até o momento com 24 atletas, mas que segundo Henrique Martins, diretor financeiro do clube, só deverá ter os nomes divulgados após os resultados dos testes junto a programação de treinos.

Quanto à comissão técnica, será mantida e encabeçada pelo treinador Alysson Dantas e terá ainda Humberto (Prep. Goleiros) e Igor (Analista de desempenho), também permanecem. Enquanto Jadson Barbosa (antes auxiliar de Prep. Física) será o “titular” da preparação física.

