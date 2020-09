Com protocolo higienização tem início Campeonato Amador em Penedo

Neste final de semana, com toda segurança e protocolo de higienização por conta da Pandemia do novo Coronavírus, deu início o Campeonato Amador do Campo do Vasco 2020. No sábado, 29, o atual campeão da competição o Guarani da Cooperativa goleou a equipe do Santa Luzia por 8 a 0. os gols do Guarani foram marcados por: Andrezinho, Elenilton, Davi, Valdemir, Valter, Fabricio, Clovis e Danilo.

No domingo, 30, a competição teve sequência com os seguintes jogos e resultados:

Tabajara 1 x 0 Ponte Preta

Gols do Tabajara: Erick

Arbitro: Doca

Auxiliares: Ailson Maia e Robson

Cohabense 0 x 2 São Caetano da Marituba do Peixe

Gols do São Caetano: Adilson e Gustavo

Arbitro: Ailson Maia

Auxiliares: Alexandre e Doca

Izabelense 0 x 0 Moura e Moura

Arbitro: Alexandre

Auxiliares: Doca e Ailson Maia

Palmeira Alta 1 x 1 Cerquinha das Laranjas

Gol do Palmeira Alta: Jaelson

Gol da Cerquinha: Glaucon

Arbitro: Ailson Maia

Auxiliares: Doca e Alexandre

por Redação