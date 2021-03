Combate à Covid-19 será reforçado pela Prefeitura de Penedo e Polícia Militar

A Prefeitura de Penedo e a Polícia Militar unem esforços para intensificar ações de prevenção e combate ao agravamento da pandemia da Covid-19, doença que matou 3.274 pessoas em Alagoas até esta quinta-feira, 18.

Durante a reunião realizada hoje no quartel do 11º BPM, representantes da gestão Crescendo Com Seu Povo e da corporação policial debateram ações amparadas nos decretos estadual e municipal que prevê restrições para o funcionamento de estabelecimentos comerciais, feiras livres e a circulação de pessoas.

Penedo já se adequou à Fase Vermelha do Protocolo de Distanciamento Social para Alagoas, medida sancionada no município pela Portaria Conjunta 002/2021.

Integração entre os órgãos

O Secretário Municipal de Saúde Guilherme Lopes destacou a importância das ações conjuntas de fiscalização com a Polícia Militar que estão sendo realizadas em Penedo.

Sobretudo quando existe uma piora dos índices relacionados à doença e novas variantes que estão surgindo, sendo necessário o cumprimento das determinações legais que visam a redução desses números.

O Comandante do 11º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Wagner Coutinho falou sobre importância do trabalho preventivo para o cumprimento dos decretos.

Situação que se aplica com relação à feira livre, locais onde comerciantes de outros municípios estão suspensos de atuar, enquanto vigorar as regras atuais. Além disso, apenas gêneros alimentícios estão autorizados para comercialização nas feiras do centro da cidade e do bairro Santa Luzia.

Dessa forma, os fiscais da Vigilância Sanitária e da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (SEMADA) estão orientados para atuar de forma preventiva. A Polícia Militar também estará à disposição, devendo ser acionada quando sua intervenção for necessária.

Com as medidas adotadas pela Prefeitura de Penedo em relação às feiras livre, haverá uma redução de cerca de 50% de comerciantes, o que contribuirá com as ações de fiscalização, inclusive sobre a obrigatoriedade do uso de máscara e disponibilização de álcool 70%.

Clientes e consumidores também serão instruídos sobre o enfrentamento ao coronavírus, medidas imprescindíveis para conter o avanço da Covid-19.

O Diretor da Atenção Especializada da SEMS, Maciel Oliveira, falou sobre as medidas adotadas no início da pandemia em Penedo, ações com resultados positivos, apesar da resistência inicial por parte de alguns setores e parcela da população.

por Thiago Sobral – Decom PMP