Combate ao coronavírus abre leitos de UTI em Penedo

As estratégias de combate ao coronavírus recebem um reforço importante em Penedo. A cidade referência para a região do Baixo São Francisco conta com 25 leitos exclusivos para vítimas da doença, sete de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e 18 de enfermaria.

A nova estrutura de enfrentamento da doença que causou mais de 900 mortes em Alagoas até o início desta semana foi inaugurada nesta terça-feira, 23. Batizada com o nome do bispo diocesano Dom Valério Breda, a ala é exclusiva para pacientes com Covid-19 e funciona no Hospital Regional da Santa Casa de Misericórdia.

A solenidade de inauguração transmitida ao vivo pelo Departamento de Comunicação Social da Prefeitura de Penedo foi restrita ao público, sendo acompanhada por profissionais da imprensa, autoridades locais e estaduais e funcionários da unidade de saúde.

A estrutura instalada em Penedo reduzirá a busca pelo serviço em Arapiraca e Coruripe, cidades mais próximas já equipadas com leitos de UTI e de retaguarda destinados apenas para pessoas infectadas por Covid-19.

Durante a solenidade, o governador Renan Filho criticou a falta de prioridade de gestões passadas em investimentos na área de saúde, para Penedo, e elogiou o trabalho da gestão Marcius Beltrão/Ronaldo Lopes, realizado em média acima da maioria dos municípios alagoanos.

Salvar vidas

“A pandemia trouxe um volume de investimentos maior, mas nós vamos manter os leitos de UTI em Penedo depois para salvar a vida de pessoas com problema de coração, com AVC”, exemplificou Renan Filho sobre a permanência da estrutura que possibilita acesso mais rápido e próximo para moradores de Penedo e região ribeirinha.

“Essa importante vitória, aspiração antiga de uma UTI em Penedo, é conseguida por conta da união de esforços do governo do Estado, da Prefeitura de Penedo e de nossa Santa Casa, todos conscientes da gravidade do momento em que vivemos”, destacou o vice-provedor da instituição de saúde, Eduardo Regueira.

“Tão logo essa pandemia passe – e ela vai passar, nós vamos vencer – o legado dessa UTI vai ficar e isso é muito importante para a saúde das pessoas porque vai evitar esse sofrimento das pessoas terem que se deslocar para outras cidades e fazer cirurgias que poderão ser feitas na nossa cidade”, destacou Ronaldo Lopes, enaltecendo a condição de referência do município.

Centro de Síndromes Gripais

O Secretário Municipal de Saúde, Marcos Beltrão, agradeceu o apoio das parcerias que viabilizaram o investimento em UTI e anunciou mais duas boas notícias para Penedo e região. Na próxima sexta-feira, será inaugurado o Centro de Síndromes Gripais para direcionar o atendimento de pessoas com suspeita de Covid-19 ou sintomas de gripe.

“A gente vai ter mais agilidade no atendimento e também poderemos desafogar os postos de saúde e principalmente a Unidade de Pronto Atendimento para que pessoas com outras comorbidades possam ser atendidas de forma muito mais célere na nossa UPA”, informou Marcos Beltrão.

Além disso, os governos estadual e municipal estão reformando a base do SAMU, ampliando a equipe e a assistência, inclusive com uma nova Unidade de Suporte Avançado (USA) para o SAMU, investimento que assegura mais rapidez e segurança no transporte de pacientes.

Fonte: Decom – PMP