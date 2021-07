Combate ao mosquito Aedes Aegypti ocorre no Bairro Santa Isabel em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo realizou mais uma ação contra o mosquito Aedes Aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

Nessa sexta-feira, 30 de julho, Agentes de Combate às Endemias (ACS) orientaram os moradores do bairro Santa Isabel, popular Cacimbinhas, sobre a importância de evitar água parada em calhas, vasilhas ou qualquer objeto que junte água parada, devendo realizar também a limpeza periódica de seus quintais ou terrenos.

De acordo com o Supervisor de Endemias José Messias da Silva, a ação que teve início em Penedo pelo bairro Santa Luzia ocorre pela 4ª vez, com o objetivo de reduzir os índices de infestação no município.

“Estamos orientando a comunidade sobre o surto de dengue que existe atualmente em Penedo, ao tempo que nossa equipe trabalha no recolhimento de entulhos e objetos encontrados abandonados nos quintais das residências, que podem se tornar criadouros de larvas do mosquito”, explicou o Supervisor de endemias.

Durante esse trabalho, um caminhão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos foi disponibilizado para o recolhimento de material recolhido.

Em alguns locais visitados durante o mutirão no Santa Izabel, foram encontradas larvas do mosquito em desenvolvimento, sendo eliminadas, por meio da aplicação de inseticida.

Eliane Silva Santos, agente de endemias, informa que também foi encontrado muito lixo em terrenos baldios, o que colabora para o grande número de pessoas doentes no bairro Santa Isabel, de acordo com as estatísticas da SEMS.

Uma das moradoras que sabe da importância do cuidado preventivo, para evitar criadouros do mosquito é a jovem Daiane dos Santos. Para ela é fundamental o trabalho realizado pela Secretaria de Saúde .

“O pessoal sempre está passando aqui pelo bairro e orientando os moradores, é importante que eles colaborem, pois são doenças que podem até matar. Quero agradecer ao Prefeito Ronaldo Lopes pelo trabalho realizado pela saúde aqui em Penedo, pois sempre que precisamos de alguma coisa, a equipe da secretaria nos atende prontamente”, destacou a moradora do bairro.

por: Thiago Sobral – Decom PMP