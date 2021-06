Começa o 5º Campeonato Amador de Futebol de Campo Adulto do Vasco de 2021

Como não poderia ser diferente e cheio de emoções, começou na tarde do último sábado(19/06/21) o 5º campeonato de futebol amador de campo, realizado pelo tradicional clube amador de Penedo, o Vasco do Bairro de Santa Luzia como é conhecido tradicionalmente. Mesmo com os tempos de hoje que vivemos ainda com a Pandemia da Covid 19, a direção do clube tomou todas as medidas preventivas possíveis, conforme fora adotadas no ano passado e esse ano sem público e com os portões fechados. Não há favoritos de momento, mais podemos dizer que pela tradição e competência de formar boas e qualificadas equipe o interior, e porque não dizer dos Povoados, pra mim saem em vantagem sobre os times da cidade, como ocorre há vários anos, e sendo, assim, o Guarani da Cooperativa de 2º Núcleo, com

certeza, vem em busca do tri-campeonato, qualificado pela recente conquista da primeira Supercopa da competição, diante do Penedense, ganho no mês passado.

No mais, esperar com a sequência das rodadas para ver-mos realmente de quem será o melhor futebol amador da cidade de momento. Se ficará na zona urbana ou rural…..Confira, então o resumo da primeira rodada, que nos foi enviada pela comissão organizadora do evento, formada por Erivaldo Domício(Presidente do Vasco), Juarez, Robson e Reno….

IV CAMPEONATO AMADOR DOS VASCO 2021 Resumo da primeira rodada Data 19/06/2020 O Jogo de abertura aconteceu no sábado as 16h00, PENEDENSE SUB-20 1 X 1 COOPENEDO Gols da partida ANDRÉ marcou para o Penedense e BRUNO empatou para o Coopenedo Arbitro: AILSOM MAIS– Auxiliares: CARLINHOS e MARCIEL Jogos do Domingo pela manhã 20/06 1ºjogo: 08h00 Centenário 4 x 0 Penedense Sub-17 – Gols de Maicon marcou 03 gols e Jonatas 01 gol. Arbitro: Erivaldo Silva – Auxiliares: Fábio – Celio – Arb. de Arapiraca 2º jogo: 09h30 – Santa Luzia 1 x 1 São Caetano da Marituba do Peixe Gols, Bruno para o Santa Luzia e Fabricio empatou para o São Caetano Arbitro: Fábio – Auxiliares: Erivaldo – Celio ( Arapiraca) Jogos do Domingo a Tarde 20/06 1º jogo: 13h30 – Vasco do Tabuleiro 2 x 2 Inter do Campo Grande Gols de Henrique e Lucas para o Vasco e Denison e Paulo para o Inter Arbitro: Celio – Auxiliares: Fábio e Erivaldo 2º jogo: 15h30 – Boca Jr. 3 x 5 Fortaleza Gols do Boca Jr. Túlio 2 e João Pedro – para o Fortaleza: deyvid, 03 e Claudemir 02 Arbitro: Fábio – Auxiliares: Erivaldo e Celio .