Começa o Campeonato Alagoano da 2ª Divisão Sub-23 sem o Penedense mais uma vez, o que não é novidade

Olá meus amigos internautas e amantes do esportes depois de algum tempo se publicar coisas do nosso esporte, seja ele local, estadual e nacional, estou de volta para deixar todos informados como a nossa paixão nacional…O Futebol. E de cara é sobre o início do Campeonato Alagoano da 2ª Divisão Sub-23 de 2021, que mais uma vez não tem o nosso representante ribeirinho, aqui de Penedo/AL, o Penedense. O que não é novidade mais uma vez, por puro interesse de causa e esquecimento da nossa história de grandes alegrias nas tardes de domingo. Vida que segue e quem sabe no ano que vem teremos a sua volta. Será?

O Alagoano Sub-23 (Segunda Divisão) começou com jogos equilibrados neste fim de semana. Na abertura da competição, o Agrimaq Pilarense venceu o Dínamo por 2 a 1, nesse sábado (18) no Estádio da UFAL. Jonnathan e Elivelton marcaram os gols do Agrimaq e Gabriel fez para o Dínamo. Neste domingo (19) duas partidas fecharam a rodada.

Com gol de Fabinho, o Dimensão Saúde derrotou Miguelense por 1 a 0, no Estádio da UFAL. Na zona da mata, em União dos Palmares, Zumbi e Cruzeiro ficaram no 0 a 0, no Estádio Orlando Gomes de Barros.

A próxima rodada do Alagoano Sub-23 começa nesta quarta-feira (22), com os jogos iniciando às 15h. A rodada marca a estreia do FF Comercial que enfrenta o Dínamo, no Estádio Teotônio Vilela, em Viçosa. Duas partidas acontecem na quinta-feira (23). O Dimensão Saúde enfrenta o Zumbi, no Estádio da UFAL e o Agrimaq Pilarense recebe o Miguelense, no Estádio Rubens Canuto, no Pilar.