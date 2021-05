Começa vacinação contra Covid-19 para pessoas com deficiência permanente em Penedo

A Secretaria Municipal de Saúde vacina pessoas que sejam portadoras de deficiência permanente em Penedo, na faixa etária de 35 a 59 anos de idade.

A imunização para essa parcela da população tem início nesta sexta-feira (7), ocorrendo na a Central de Vacinação, que funciona na Escola Ernani Mero, no horário das 07 as 17 horas.

As pessoas com deficiência permanente a serem vacinadas, são aquelas que fazem parte do BPC- Benefício de Prestação Continuada.

A lista completa de pessoas a serem vacinadas, pois fazem parte desse público-alvo pode ser visualizada por meio do seguinte link.

Para ter acesso a vacina na Central de Vacinação de Penedo contra Covid-19 é preciso apresentar documento oficial com foto e o cartão do SUS.

Fonte: Decom-PMP