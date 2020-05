Comentarista detona Fla: “Péssimo exemplo para todo mundo”

O Flamengo está liderando um movimento entre a maioria dos clubes do Rio de Janeiro para garantir o retorno do futebol, mesmo durante a pandemia da covid-19. O clube já voltou aos treinos e investiu uma grande quantia em equipamentos para garantir a segurança dos funcionários. Durante o Bom Dia Fox desta quinta-feira, o jornalista Flávio Gomes disse que o movimento que o time rubro-negro está liderando não faz sentido, já que o Brasil lidera a média de mortes diárias por causa da pandemia.

“O Flamengo está gastando, segundo o presidente Rodolfo Landim, muito dinheiro para poder fazer esse monitoramento de seus jogadores e tudo mais, e está mandando gente embora. Poderia usar este dinheiro para não demitir funcionários, por exemplo, cuidar da vida daqueles que precisam. Eu acho que esse açodamento do Flamengo, acelerar essa volta, pensar em futebol neste momento, me parece uma aberração. O Brasil já é o país com mais óbitos no mundo por dia, e o Flamengo está liderando um movimento que não faz o maior sentido”, disparou.

O jornalista também afirma que o Flamengo está dando um péssimo exemplo para todo mundo com o processo sendo liderado por um médico – Márcio Tannure, chefe do departamento médico do clube rubro-negro.

“Esses protocolos de segurança obviamente não serão cumpridos por outros clubes, simplesmente porque não há condição financeira de fazer isso. Isso aí é uma bomba-relógio. Para mim, o que o Flamengo está fazendo é de uma irresponsabilidade completa. Eu lamento muito que um médico esteja liderando este processo num momento em que o país sofre de uma maneira dramática, trágica, e o Flamengo dá um péssimo exemplo para todo mundo”, completou.

Fonte: LANCE