Comitê intersetorial define protocolo para retorno das aulas presenciais em Penedo

Antes de anunciar a retomada gradual das aulas presenciais em suas unidades de ensino, a Secretaria Municipal de Educação (SEMED) Penedo já vinha se preparando para ofertar a retomada do ano letivo 2021 nas salas de aulas.

Com objetivo de encontrar as melhores soluções para a volta dos estudantes ao ambiente escolar, a Secretária Cíntya Alves criou uma comissão interna que visitou municípios que já iniciaram o processo cujo início em Penedo se dará a partir de 13 de setembro, com estudantes da EJA, do 5º ano e do 9º do Ensino Fundamental.

No município de Teotônio Vilela, a comissão da SEMED visitou a unidade SEST/SENAT, onde o colaborador Bruno Mota apresentou propostas de cursos direcionados à segurança na volta às aulas.

Os cursos podem ser ofertados, a princípio, para 150 profissionais de várias áreas da educação, inclusive para o pessoal do transporte escolar, motoristas e monitores, focando no processo de segurança contra a Covid-19.

A partir da análise das experiências de cada cidade, a Semed Penedo iniciou a elaboração do Protocolo de Retorno às Atividades Presenciais.

O estudo inicial foi apresentado nessa quinta-feira, 22, ao Comitê Intersetorial formado por representantes da Câmara de Vereadores, do Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescente, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Habitação, da Secretaria Municipal de Saúde e equipe técnica da SEMED.

“Apresentamos ao Comitê Intersetorial o nosso protocolo de retomada gradual das aulas presenciais. Ouvimos muitas ideias que serão adicionadas e aproveitamos para informar a estrutura que está sendo preparada”, informa a Secretária Cíntya Alves.

Investimentos

Entre as providências adotadas, estão “a aquisição de 100 (cem) notebooks para auxiliar os professores nas aulas online e 55 computadores de mesa que equiparão os laboratórios de informática das escolas municipais, além da contratação de psicólogos para acompanhar, caso necessário, o estudante e sua família”, destaca Cíntya Alves.

Além dos equipamentos de informática e apoio especializado em Psicologia, a gestão Crescendo Com Seu Povo vai instalar lavatórios móveis em diferentes locais de todas as escolas da SEMED e, a cada duas horas, as salas de aula e dependências das unidades de ensino receberão a devida higienização.

O processo de sanitização regular também será feito nos ônibus escolares, diariamente, na garagem central do município, procedimento será realizado nas escolas nos finais de semana.

“Estamos trabalhando para atender a comunidade escolar da melhor maneira possível. Vamos tomar todos os cuidados para evitar a contaminação, aproveito para alertar sobre a manutenção das medidas de prevenção porque somente juntos teremos êxito nessa nova caminhada”, diz Cíntya Alves.

por Assessor SEMED Penedo – Professor Ricardo Júnior, com edição do Decom PMP