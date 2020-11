Hoje é dia de votar no primeiro turno das Eleições municipais. Já votou? Então descubra abaixo como acompanhar a apuração das Eleições 2020. O aplicativo “Resultados” é a ferramenta oficial que a Justiça Eleitoral oferece para os eleitores observarem, em tempo real, o progresso até o resultado final.

Como baixar o aplicativo das Eleições

Para acompanhar a apuração das Eleições 2020 em cada município brasileiro, o TSE atualizou o app “Resultados” que já vem sendo usado há alguns anos no período eleitoral. O aplicativo está disponível para Android e iOS, basta pesquisar por ele na Google Play ou App Store.

Pesquise por “Eleições 2020”;

Selecione o aplicativo “Resultados” da Justiça Eleitoral Brasileira;

Clique em instalar;

Pronto, já pode acompanhar a apuração de 2020.

Configurando app Eleições 2020

Abrindo o aplicativo pela primeira vez, as primeiras telas são dos avisos iniciais. A aceitação do termo para o bom uso do aplicativo encerra esse primeiro contato.

Na primeira tela do “Resultados” temos todos os ícones disponíveis, para configurar são necessários os seguintes passos:

No canto superior direito, clique em “Escolher local”;

Abra o menu de “Estado” e “Município, selecionando o seu;

Após confirmar, voltará para a primeira tela, já com os candidatos à Prefeito;

Descendo a página, encontrará o menu “Vereadores”, basta clicar para ver os candidatos;

Caso tenha algum favorito, seja Prefeito ou Vereador, clique para entrar na página do candidato;

Pressionando o botão “Favoritar”, os resultados do candidato vão para uma aba específica do app, podendo acompanhar o resultado individualmente.

Selecionar os favoritos faz mais sentido para concorrentes ao cargo de Vereador, onde o número de inscritos é muito grande e a dificuldade para encontrar o nome é maior.

Funcionamento do aplicativo

O Download do app já pode ser feito tranquilamente pois está atualizado. A divulgação dos resultados das eleições ficará disponível assim que forem encerradas as votações, oficialmente. O aplicativo permite acompanhar em tempo real o registro dos resultados de cada urna.

Na aba totalização, para ambos os cargos, estarão disponíveis gráficos com a quantidade percentual do eleitorado apurado, total de seções, gráficos de comparecimento e abstenção, além dos votos válidos, nulos e brancos.

A Justiça Eleitoral fez uma boa atualização no app para o eleitor ter o máximo de dados e informações oficiais ao seu alcance. Esses são os dados necessários para saber como acompanhar a apuração das Eleições 2020. Boa votação!

Com informações: TSE