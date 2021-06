Como combinar cores das paredes e dos móveis de alto padrão?

É comum que o momento de compor a decoração da casa demande tempo e paciência, especialmente se você planeja combinar as cores e harmonizar o espaço. Como não é uma tarefa fácil, é importante considerar alguns aspectos antes de planejar os móveis de alto padrão do ambiente e as cores das paredes.

As cores têm o poder de transmitir sensações a qualquer indivíduo — costumamos associá-las a lugares, marcas, pensamentos e diversas outras coisas.

Para nossa casa ou ambiente de trabalho, trabalhamos para que elas criem um local agradável de convívio. Em um mesmo espaço, incluímos móveis, eletrodomésticos e itens de decoração de determinadas cores, enquanto as paredes, tetos e os pisos também têm a própria cor.

Para garantir que o ambiente desperte as sensações certas, a partir de determinada impressão cromática, é importante trabalhar com uma paleta de cores diferentes para as paredes e móveis, de modo que a dar um visual moderno aos cômodos.

Para te ajudar nessa missão, listamos algumas combinações incríveis para você investir em diversos espaços da sua rotina, da sala de estar à sala comercial. Segue com a gente!

Tons frios ou tons quentes?

Uma das maiores dúvidas na hora de decorar o ambiente é decidir entre tons quentes ou tons frios. A gama de cores predominante em um espaço vai definir as sensações que serão transmitidas — ou seja, o cômodo a ser decorado tem total influência na paleta de cores.

Tons frios, como cinza, azul e verde criam uma atmosfera mais calma e descontraída, sendo perfeita para espaços de relaxamento (como o banheiro, por exemplo). No entanto, cores frias também provocam a sensação de distanciamento, não sendo aconselhável para determinados espaços da casa ou escritório.

Já as cores quentes, como amarelo, marrom e ocre, são responsáveis por criar espaços acolhedores e confortáveis. São ótimas opções para salas de estar e quarto. É possível a combinação de tons quentes e frios para criar um contraste no ambiente, ou destacar determinado móvel (como um sofá moderno, por exemplo).

Nesses casos, é indicado utilizar uma paleta de cores frias e destacar o elemento escolhido com uma cor fora da paleta base.

Madeira natural para móveis de luxo

Como dito anteriormente, as cores quentes são ótimas opções para compor a decoração de quartos e áreas de estar, em que o objetivo é criar uma atmosfera mais acolhedora.

Nesse sentido, o uso de móveis de luxo de madeira natural está bastante na moda, garantindo um espaço elegante e agradável — eles combinam com paredes de cores claras, como branco ou bege.

Uma dica é combinar a decoração com uma iluminação de luzes quentes, através de luminárias e lustres, para um interior muito mais bonito e aconchegante.

Na dúvida, aposte em móveis brancos de alto padrão

A maior vantagem de apostar em móveis brancos (como mesas de luxo , por exemplo) é a possibilidade de combiná-los com as paredes de qualquer cor. Sejam cores quentes ou frias, é possível incorporar qualquer cor sem medo de dar errado.

Está decorando um quarto infantil? Busque harmonizar os móveis com tons bege nas paredes, além de um piso de madeira clara. A cor off-white também é uma ótima opção para as paredes, de modo que é possível contrastar o ambiente com itens de decoração de variadas cores.

A chave para um ambiente harmonioso e com charme é utilizar a paleta de cores a seu favor e não ter medo de ousar. Aposte em combinações e se divirta jogando-as em todos os ambientes da casa ou escritório.