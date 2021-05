Como fazer crowdfunding para arrecadar dinheiro para uma ONG?

As ONGs são organizações não governamentais que dependem, inteiramente, do investimento de empresários e cidadãos para continuar atuando no meio civil. Por isso, o Crowdfunding para essas instituições é importante.

Mas, o que é o Crowdfunding? O Crowdfunding é uma espécie de vaquinha online para arrecadação de dinheiro, hospedada em um site de financiamento coletivo.

Uma ONG ou qualquer outra pessoa pode criar uma campanha de arrecadação de fundos para levantar uma determinada quantia, destinada a qualquer fim. Desde que o objetivo da campanha seja informado.

Depois de criar o financiamento coletivo na internet, resta aos doadores escolherem doar ou não. Mas, como fazer uma campanha de Crowdfunding para ONG e arrecadar fundos para a instituição?

Confira a seguir!

Escolha um site de Crowdfunding

Escolher um bom site de Crowdfunding e financiamento coletivo é essencial para a ONG que quer impulsionar as doações, principalmente em casos de emergência.

A plataforma pode ser definitiva para o alcance do maior número de pessoas. Quanto mais pessoas têm conhecimento da campanha, maior as chances de doação.

Além disso, algumas plataformas de Crowdfunding também oferecem vantagens e benefícios aos criadores da campanha. É importante analisar e optar por um site confiável.

Apresente a ONG aos doadores

Muito mais importante do que a arrecadação de dinheiro em si é a apresentação da ONG aos visitantes e doadores do site.

Na hora de criar campanha de Crowdfunding, na própria plataforma, fale o máximo possível sobre a instituição. Conte há quantos anos a ONG atua na sociedade, em que área estão focados seus principais projetos e como seus serviços fazem a diferença na vida das pessoas.

Todas essas informações atraem os doadores, dão credibilidade a sua vaquinha , e ainda fazem o trabalho da ONG ser conhecido. É bem provável que um doador realmente interessado possa apoiar a instituição além da plataforma.

Adicione fotos a campanha de Crowdfunding

Outra dica é anexar à campanha algumas fotos da ONG e das causas sociais que ela defende. As fotografias tangibilizam o objetivo do financiamento coletivo online.

Diga por que a campanha é importante

Essa é a parte principal da arrecadação de dinheiro online e, por isso, precisa ser bem estruturada.

Informe aos doadores a quantia necessária e também para qual fim ela se destina. Apresente a importância do valor para a ONG no momento e como o dinheiro pode mudar a vida de várias pessoas.

Se o dinheiro será usado em uma construção, é importante disponibilizar o orçamento na própria vaquinha online . Se o objetivo é comprar cestas básicas, informe o valor de cada produto da cesta, por exemplo.

É importante ser bastante transparente para atrair mais pessoas e, consequentemente, doações.