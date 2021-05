COMO FOI A ABERTURA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DA SÉRIE A E B DE 2021

Uma primeira rodada com carinha de meio de campeonato. A Série A 2021 começou dizendo para o que veio. Logo de saída, ainda no sábado, o primeiro técnico perdeu o emprego. O “felizardo” foi Alberto Valentim, que deixou o Cuiabá sem nem sequer perder. E teve erro de arbitragem, falha de goleiro, confusão entre jogadores de São Paulo e Fluminense…

Gente, mas já?

Você piscou e um treinador foi demitido. A Série A começou no sábado e temos o primeiro técnico a puxar a fila dos desempregados por conta da competição. Alberto Valentim nem sequer perdeu para o Juventude, mas a diretoria não quis nem saber e mandou o rapaz arrumar as malas e buscar outro destino – depois do empate por 2 a 2.

Pode isso, Arnaldo?

O zagueiro Miranda deu uma aula de esperteza no empate entre São Paulo e Fluminense. Com o regulamento embaixo do braço, o zagueiro resolveu tirar a paz do atacante Nenê antes do jogador do Flu cobrar uma penalidade.

Ciente de que o adversário toma muita distância para a cobrança, o zagueiro se colocou no caminho do rival, mas respeitando a marca da meia-lua. Resultado: tumulto, desconcentração e pênalti cobrado para a defesa de Volpi… No Final, restou a Nenê reclamar da postura do defensor. E o jogo terminou no 0 a 0

Presta atenção, Brenno

O Grêmio empatava com o Ceará até os 48 do segundo tempo, quando João Victor invadiu a área tricolor para mandar a bola na trave. O goleirão da equipe gaúcha ficou com os braços levantados pedindo impedimento do adversário. Enquanto isso, Jorginho, que não é bobo nem nada, bateu de chapa para o gol vazio. A partida terminou em vitória do Ceará por 3 a 2.

Pedro, o letal

Flamengo e Palmeiras faziam o típico duelo para consagrar goleiros. Com várias chances para ambos os lados, Diego Alves e Weverton tiraram a tarde para estragar a festa dos atacantes. Com boas defesas, os goleiros fizeram a vida dos rivais um inferno.

Até que… Pedro resolveu aparecer e mostrar que a torcida rubro-negra nem precisa sentir tanta saudade de Gabigol, que não jogou após ser vetado pelo DM.

Choque do trovão…

O Atlético-MG aproveitou a estreia na Série A em casa para homenagear Diego Tardelli, que está de saída do clube. Todos os jogadores entraram em campo com o nome do atacante na camisa. Só faltou combinar com o Fortaleza. Mais especificamente, com Pikachu, que fez os dois gols da virada do Leão do Pici na vitória por 2 a 1.

São Miguel dos milagres

O Corinthians passou longe, muito longe de apresentar um futebol agradável contra o Atlético-GO, mas até poderia ter saído de campo sem ser derrotado – por 1 a 0 -, não fosse uma noite inspirada de Fernando Miguel. Ex-Vasco, o goleirão fechou o gol do clube goiano e ainda defendeu o pênalti cobrado por Matheus Vital e o rebote.

Anotaram a placa?

O primeiro tempo de Bahia e Santos deu aquela impressão de que pouca coisa aconteceria, mas a equipe baiana resolveu passar o trator na segunda etapa. Três gols em sete minutos, Santos na roda e festa em Salvador: 3 a 0.

Noite da balada

Teve de tudo no Beira-Rio. Gol validado pelo VAR, pênalti mal marcado, lance que acabou em gol, no último minuto, sendo invalidado antes da conclusão do lance… Quem acompanhou Internacional e Sport pode reclamar de tudo, menos de falta de emoção.

O Inter meteu logo 2 a 0 no primeiro tempo e deu a impressão de que o passeio viria. Mas o Leão ressurgiu das cinzas e contou com a volta de André para empatar nos minutos finais. Ainda teve tempo de Galhardo marcar o gol que seria da vitória gaúcha, mas o árbitro disse que a bola havia saído pela linha fundo… E que comecem as reclamações.

Então vamos lá conferir os resultados da 1ª Rodada do Campeonato Brasileiro Séries A e B….

SÉRIE…A

CUIABÁ 2X2 JUVENTUDE

BAHIA 3X0 SANTOS

SÃO PAULO 0X0 FLUMINENSE

ATLÉTICO MINEIRO 1X2 FORTALEZA

FLAMENGO 1X0 PALMEIRAS

CEARÁ 3X2 GRÊMIO

ATLÉTICO PARANAENSE 1X0 AMÉRICA MINEIRO

CORÍNTHIANS 0X1 ATLÉTICO GOIANENSE

CHAPECOENSE 0X3 RED BULL BRAGANTINO

INTERNACIONAL 2X2 SPORT

SÉRIE …B

BRASIL DE PELOTAS 0X0 LONDRINA

GUARANI 1X1 VITÓRIA

VILA NOVA 1X1 BOTAFOGO

NÁUTICO 1X0 CSA

VASCO 0X2 OPERÁRIO PARANAENSE

CRB 2X2 REMO

CONFIANÇA 3X1 CRUZEIRO

CORITIBA 2X0 AVAÍ

BRUSQUE 2X1 PONTE PRETA

