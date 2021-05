Como o Crowdfunding pode te ajudar a abrir um negócio?

Você sabia que o Crowdfunding pode te ajudar a abrir uma empresa e ainda alavancar o seu negócio? As vaquinhas estão empenhadas em ajudar todo tipo de objetivo, seja impulsionar uma causa social ou, simplesmente, começar um novo negócio.

Se o seu sonho é ter a sua própria empresa, criar campanha de Crowdfunding pode ser uma boa solução para levantar fundos. As plataformas de financiamento coletivo permitem aos empresários pedir doações e arrecadar dinheiro.

É claro que as causas sociais atingem um maior número de doadores. Por isso, se você quer que as pessoas acreditem no objetivo da sua empresa, é preciso elaborar, com cuidado, a sua vaquinha virtual .

Para te ajudar, nós separamos algumas dicas para que você consiga conquistar o maior número possível de doadores com a sua campanha de Crowdfunding. Confira!

Conte a sua história na campanha de Crowdfunding

Você pode não ser especialista em contar histórias, mas precisa ser capaz de explicar toda a sua trajetória no site de financiamento coletivo.

Esse é um dos primeiros passos que você precisa dar ao criar uma vaquinha online . Fale sobre você, seus sonhos, o que você faz e por que escolheu o Crowdfunding para atingir seus objetivos.

Fornecer essas informações permite que o doador conheça a sua história.

Estabeleça uma meta de arrecadação

Transparência precisa ser a meta da sua campanha de Crowdfunding. Por isso, pense bem sobre o quanto você precisa para dar início àquela start-up ou à loja dos seus sonhos.

Avalie também se, em algum momento, você precisará de mais dinheiro. Lembre-se que a meta não pode ser alterada. Então, reflita sobre a quantia a ser alcançada.

Fale sobre o seu projeto e ofereça recompensas

Falar sobre o seu projeto e o objetivo do Crowdfunding é essencial. Informe ao visitante do site, que é um possível doador, por que você precisa do valor e por que a plataforma é o principal agente capaz de ajudá-lo a abrir um negócio.

Tente atingir o doador. Para isso, diga também como a empresa pode transformar a sua vida e a de outras pessoas.

Você também pode enviar pequenos presentes para quem fez a doação virtual. Engaje os doadores.

Escolha um bom site de Crowdfunding

A escolha da plataforma de Crowdfunding é essencial para o sucesso da campanha. Um bom site de financiamento coletivo oferece assessorias e te ensina a impulsionar a vaquinha digital.

Analise as opções e escolha o site de Crowdfunding que mais se adequa ao seu objetivo.