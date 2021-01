Compra da CoronaVac pelo Ministério da Saúde inclui AL no Plano Nacional de Imunização

O anúncio do Ministério da Saúde sobre a assinatura de contrato junto ao Instituto Butantan para o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina CoronaVac coloca Alagoas, de forma definitiva, no Programa Nacional de Imunização (PNI) voltado à prevenção da Covid-19. Segundo o órgão federal, o contrato envolve a compra inicial de 46 milhões de unidades, prevendo a possibilidade de renovação para aquisição de mais 54 milhões de doses posteriormente, chegando a um total de 100 milhões.

A informação foi celebrada na noite desta quinta-feira (7) pelo secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ayres, que relembrou que o Governo do Estado já havia pactuado com o Governo de São Paulo, em meados de dezembro, a intenção de compra de 1 milhão de doses do imunizante, desenvolvido pelo Butantan em parceria com o grupo chinês Sinovac.

“Estamos finalizando mais um dia de muita luta aqui na Sesau [Secretaria de Estado da Saúde] com uma informação que nos traz muita alegria devido ao anúncio do Ministério da Saúde em adquirir a vacina produzida pelo Instituto Butantan. Alagoas entrou, definitivamente, no Plano Nacional de Imunização com este anúncio do Ministério”, afirmou.

“É importante lembrar que em dezembro o Governo de Alagoas assinou um protocolo de intenções para que fosse disponibilizado 1 milhão de doses do imunizante para o nosso Estado”, ressaltou o secretário.

Ayres demonstrou otimismo com a proximidade da vacinação. “A vacina contra a Covid-19 está cada dia mais próxima de chegar a Alagoas. Este anúncio do Ministério da Saúde é considerado como histórico. Seguiremos firme nessa luta contra o novo coronavírus, mas a população não pode relaxar e continuar usando máscaras, evitando aglomerações, não promovendo aglomerações, além de utilizar álcool 70º para higienizar as mãos na ausência, por exemplo, de água e sabão”, completa o secretário.

Fonte: Agência Alagoas