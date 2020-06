Comunidades indígenas em Palmeira dos Índios são desinfectadas contra o novo coronavírus

Comunidades indígenas e ruas e locais públicos do município de Palmeira dos Índios, no Agreste de Alagoas, foram descontaminadas e desinfectadas por militares do 59° Batalhão de Infantaria Motorizada, do Exército Brasileiro, nesta terça-feira (23). A medida é para proteger a população contra o novo coronavírus.

O Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI), que compreende regiões de Alagoas e Sergipe, tem uma morte, 44 casos confirmados e 22 suspeitos de Covid-19, de acordo com mais recente boletim epidemiológico da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai).

As comunidades indígenas desinfectadas foram as aldeias Riacho Fundo; Serra do Amaro; Coité; Mata da Cafurna; e Fazenda Canto.

A ação é uma parceria do Exército com a Prefeitura e contou também com o apoio da Saúde Indígena.

O Exército já havia realizado ações na cidade, mas essa foi a primeira vez que o trabalho de desinfecção e descontaminação foi realizada em aldeias indígenas.

A ação contou com 15 militares do Exército, dois caminhões, um carro-pipa, agentes da SMTT e da Secretaria Municipal de Urbanismo.

Fonte: G1/AL