Conclusão do ano letivo 2020 da rede estadual deve ser em janeiro

A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) anunciou que ano letivo de 2020 da rede estadual será finalizado em janeiro de 2021.

A informação foi confirmada ao TNH1 pela assessoria de comunicação da Seduc. Por meio de nota, a pasta informou ainda que os alunos da rede não serão prejudicados pela pandemia da covid-19. Uma portaria de regulamentação será divulgada ainda este mês.

“Nenhum aluno da rede estadual será prejudicado pela pandemia e a Seduc, ainda em dezembro, divulgará uma portaria regulamentando e orientando toda a rede estadual, que tem previsão de conclusão do ano letivo 2020 para o final de janeiro do próximo ano”, disse.

Afastado de suas atividades na sede da Seduc, o secretário Fábio Guedes, segue mantendo diálogo remoto com representantes das redes privada e pública nas esferas municipal e estadual. O objetivo é que o retorno das aulas seja autorizado o mais breve possível.

“O secretário de educação do Estado, professor, Fábio Guedes, mantém diálogo permanente com representantes das redes de educação básica de Alagoas – privada e pública, estadual e municipais – para garantir a conclusão do ano letivo 2020 e a retomada das aulas presenciais”

, confirmou a assessoria de comunicação.

O retorno das aulas deverá ocorrer de acordo com calendário elaborado por cada rede, que terá que adotar o modelo híbrido de ensino, com parte das aulas presenciais e outra não presenciais.

“Cada rede terá autonomia para seguir seu próprio calendário. A expectativa é que as atividades escolares desenvolvidas no modelo híbrido, a partir de janeiro de 2021, levando em conta todos os meios que possam garantir a acessibilidade dos estudantes ao ensino e aprendizagem e, ainda, com a observância dos protocolos sanitários, para garantir segurança e saúde a todos”, concluiu.

