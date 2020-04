Concurso da Prefeitura de Penedo é adiado

Após realizar duas videoconferências com membros da equipe da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes) e da COPEVE, o prefeito Marcius Beltrão (PDT), anunciou nesta quarta-feira (15), a suspensão do concurso público da Prefeitura de Penedo. A medida foi motivada diante da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacional, pelo enfrentamento da pandemia do Coronavírus.

A declaração aconteceu em mais uma live pela rede social Instagram, onde o chefe do Executivo também tirou diversas dúvidas dos internautas. “Não seria sensato realizar um concurso neste momento, um período em que o mundo enfrenta uma pandemia. Além disso, estamos seguindo os protocolos da Organização Mundial de Saúde. Todas as decisões tomadas são para salvaguardar as pessoas”, justificou o prefeito Marcius Beltrão.

Nota do adiamento

C O M U N I C A D O

A Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa – Fundepes, o Núcleo Executivo de Processos Seletivos – NEPS/COPEVE/UFAL e a Prefeitura Municipal de Penedo, considerando a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, que dispõe sobre a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional – ESPIN em decorrência da infecção humana pelo COVID-19 (coronavírus), bem como a Declaração de Pandemia pela Organização Mundial de Saúde – OMS, considerando ainda o Decreto nº 69.624 de 06 de abril de 2020, do Governo do Estado de Alagoas, resolvem:

SUSPENDER TEMPORARIAMENTE a aplicação das provas objetivas para todos os cargos, que ocorreriam no dia 03 de maio de 2020, conforme disposto no Edital nº 01/2020, de 21 de fevereiro de 2020.

Informações sobre o novo cronograma serão divulgadas oportunamente.

por Roberto Miranda