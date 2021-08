Concurso da Prefeitura de Penedo poderá ser realizado em outubro

As provas do concurso lançado pela Prefeitura de Penedo em 2021, certame suspenso em abril do ano passado devido a pandemia do coronavírus, devem ser realizadas até o próximo mês de outubro.

A previsão foi apresentada pelo Prefeito Ronaldo Lopes no programa A Voz da Cidade (Rádio Grande Rio FM), durante entrevista realizada em 29 de julho, quando diversos temas foram levados ao conhecimento da população.

“Estou convocando a empresa responsável para tirarmos todas as dúvidas e adequar as questões fundamentais do concurso. Ainda não posso dizer precisamente, mas a nossa previsão é para o final de setembro, começo de outubro”, informou Ronaldo Lopes.

O concurso da Prefeitura de Penedo é organizado em parceria com a Universidade Federal de Alagoas (UFAL), por meio da Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes) e da COPEVE (Comissão Permanente do Vestibular).

A retomada do calendário do concurso da Prefeitura de Penedo é parte da agenda de trabalho do prefeito Ronaldo Lopes, assunto tratado com muita responsabilidade e diálogo, inclusive com o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo (Sindspem) e gestores das pastas da administração municipal.

