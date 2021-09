Concurso público de Marechal Deodoro terá 337 vagas; edital sai em outubro

A prefeitura de Marechal Deodoro, município da Região Metropolitana de Maceió, está organizando concurso público com 337 vagas para diversas áreas. O prefeito Cacau (MDB) assinou nesta quarta-feira (8) contrato com a empresa que vai realizar as provas, a Fundação Universitária de Desenvolvimento de Extensão e Pesquisa (Fundepes).

A previsão é de que o edital seja lançado no mês de outubro e que as provas sejam aplicadas em janeiro de 2022. Antes de assinar o contrato com a Fundepes, o prefeito enviou o projeto de lei para a realização do concurso à Câmara de Vereadores, no início de agosto.

Segundo a prefeitura, serão ofertadas vagas para cargos nas áreas da saúde, jurídica, infraestrutura, cultura, educação, transportes, segurança, administrativa, meio ambiente e assistência social do Município.

O último concurso público para o município de Marechal Deodoro foi realizado há 10 anos.

Fonte: G1/AL