Condutora perde controle do veículo e capota na AL-101 Sul

A motorista de um veículo, modelo Palio Weekend, tomou um grande susto na tarde desta quinta-feira (05), quando trafegava pela rodovia AL-101 Sul, perto da Praia do Francês, em Marechal Deodoro.

De acordo com o relato colhido pelo Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), ela estava indo no sentido Barra de São Miguel – Marechal Deodoro quando, próximo a um retorno da rodovia, um veículo à frente mudou abruptamente de faixa, fazendo com que a condutora perdesse o controle da direção e saísse da pista. Ao passar pelo canteiro central da AL-101 Sul, o veículo capotou e foi parar no acostamento da faixa oposta.

Os policiais submeteram a motorista ao teste do bafômetro, que não acusou nada.

Ninguém ficou ferido no acidente, havendo, felizmente, apenas danos materiais.

Fonte: TNH1