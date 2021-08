Condutores embriagados colidem em viatura e atingem motocicletas no interior

Policiais do 11º Batalhão registraram na noite deste sábado, 31, dois casos de embriaguez ao volante nas cidades de Igreja Nova e Feliz Deserto.

De acordo com a assessoria de comunicação do batalhão, o primeiro caso aconteceu no Povoado Lagoinha, em Igreja Nova. A equipe da PM estava em rondas quando um veículo invadiu a contramão e se chocou com a viatura.

O motorista foi abordado e ficou constatado que ele estava fazendo uso de álcool. Ele estava com uma lata de cerveja enquanto dirigia. Além disso, não é inabilitado.

O motorista foi levado para a Delegacia de São Miguel dos Campos, onde foi autuado por embriaguez ao volantes. Seu veículo foi guinchado para a sede do posto rodoviário.

Outra equipe realizava fiscalização acerca do decreto governamental em um estabelecimento comercial, em Feliz Deserto, quando se deparou com um casal. O homem assumiu o volante e ficou irritado porque havia várias motocicletas estacionadas na frente do seu carro.

A Polícia relata que ele acelerou e atingiu pelo menos três motos. Diante da cena, a equipe realizou abordagem ao motorista, que se recusou a sair do carro. A equipe explica ainda que foi necessário uso de força para tirá-lo do carro.

Embriagado, o homem foi levado para a Delegacia de São Miguel dos Campos, onde foi autuado.

Fonte: AL24horas