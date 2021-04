Confira como ficaram os grupos da Libertadores

A Conmebol realizou agora, direto de sua sede em Luque, no Paraguai, o sorteio dos grupos da Libertadores 2021. Serão ao todo 32 times participantes, divididos em quatro potes de oito times cada um, para definir as chaves de A até H.

Seis brasileiros já estão garantidos na fase de grupos do torneio: Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional, Atlético-MG e Fluminense. Desses, os três primeiros são cabeças-de-chave, colorados e atleticanos integram o pote 2 e tricolores do Rio estão no pote 3. Há ainda mais dois representantes do Brasil que podem se classificar e garantir presença no pote 4: Grêmio e Santos, que encaram Del Valle-EQU e San Lorenzo-ARG, respectivamente.

Cada grupo terá um representante de cada um dos potes e a única possibilidade de uma chave ter dois times do mesmo país e se um deles vier da fase pré-Libertadores, casos de Grêmio e Santos.

Grupo A

Palmeiras

Defensa Y Justicia-ARG

Universitario-PER

Del Valle-EQU ou Grêmio

Grupo B

Olimpia-PAR

Internacional

Deportivo Táchira-VEN

Always Ready-BOL

Grupo C

Boca Juniors-ARG

Barcelona-EQU

The Strongest-BOL

San Lorenzo ou Santos

Grupo D

River Plate-ARG

Independiente Santa Fé-COL

Fluminense

Bolívar ou Junior Barranquilla-COL

Grupo E

São Paulo

Racing-ARG

Sporting Cristal-PER

Rentista-URU

Grupo F

Nacional-URU

Universidad Catolica-CHI

Argentinos Juniors-ARG

Libertad-PAR ou Atlético Nacional-COL

Grupo G

Flamengo

LDU-EQU

Vélez Sarsfield-ARG

Unión La Calera-CHI

Grupo H

Cerro Porteño-PAR

Atlético-MG

América de Cali-COL

Deportivo La Guaíra-VEN

