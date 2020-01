Confira datas de matrículas para aprovados no Sisu em Alagoas

As instituições de ensino superior em Alagoas divulgaram datas para as matrículas dos aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2020. Quatro instituições ofertaram 7.328 vagas para o ensino superior no estado. As vagas foram para 164 cursos em 10 cidades.

Confira datas e orientações :

UFAL

O período de pré-matrículas para os aprovados na Universidade Federal de Alagoas é na quinta-feira (30), na sexta (31) e na segunda (3). Os candidatos devem comparem à pré-matrícula nos dias, locais e horários definidos no edital (clique aqui).

UNCISAL

As matrículas na Universidade Estadual de Ciências da Saúde em Alagoas começaram na quarta-feira (29) e vai até a terça (4), exceto sábado e domingo. Os candidatos devem comparecem ao miniauditório Dr. Emil Burihan, no térreo do prédio-sede da Uncisal, das 14h às 18h. Confira o edital de convocação.

IFAL

No Instituto Federal de Alagoas (Ifal), as matrículas começaram na quarta-feira (29) e seguem até a terça (4). Confira locais e horários.

UNEAL

Os aprovados na Universidade Estadual de Alagoas (Uneal) devem fazer a matrícula da quinta-feira (30) até a terça (4). Confira locais e horários no edital.

Fonte: G1/AL