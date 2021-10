Confira o funcionamento dos serviços da Prefeitura de Penedo durante o feriadão

O feriadão que se aproxima altera o funcionamento de alguns setores da Prefeitura de Penedo em função do decreto que estabelece ponto facultativo para os próximos dias 08 e 11 de outubro.

Confira abaixo como será o trabalho durante esta semana e o início da próxima em Penedo.

Coleta de lixo

O recolhimento do lixo doméstico pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP) será suspenso na quinta, 07, e na terça-feira, 12, da forma como é feita regularmente, mantida a coleta no Centro Histórico e vias principais da cidade. Nos demais dias do ‘feriadão’, a coleta de lixo ocorrerá normalmente.

Pontos turísticos

O funcionamento dos equipamentos culturais e pontos turísticos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) estarão abertos ao público, com pequena redução de horário.

Dessa forma, a Casa de Aposentadoria, o Oratório da Forca, a Igreja de Nossa Senhora da Corrente e a Igreja de São Gonçalo Garcia estarão de portas abertas das 8h às 14 horas durante todo o ‘feriadão’, exceto no sábado, 09, quando o horário será estendido até as 15 horas.

Saúde

Além do atendimento integral ofertado pela UPA, a Secretaria Municipal de Saúde (SEMS) de Penedo manterá o Centro de Diagnóstico aberto durante o feriadão, inclusive nas datas dos feriados religiosos (Padroeira de Penedo, Nossa Senhora do Rosário – 07 de outubro e Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida – 12 de outubro).

Central de Vacinação contra Covid-19

A Central de Vacinação contra Covid-19 instalada no ginásio de esportes da Escola Estadual Ernani Méro funcionará normalmente (das 8h às 16 horas) na próxima sexta-feira, 08, e também no sábado, 09. O serviço será suspenso na quinta-feira, 07, e a partir do domingo, 10, retomando o atendimento ao público na quarta-feira, 13.

Educação

As aulas presenciais para as turmas do 5º, 9º e da EJA (Educação para Jovens e Adultos) serão suspensas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed). Os professores foram orientados a enviar atividades online, antes dos feriados, mantendo assim a continuidade dos conteúdos do ano letivo para alunos e alunas das classes que já retornaram ao ambientes escolar.

Fonte: Decom PMP