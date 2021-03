Confira os concursos públicos já autorizados pelo Governo de Alagoas

O ciclo de oportunidades de ingresso no serviço público alagoano está cada vez mais próximo. Isso porque, no total, o Governo de Alagoas já autorizou 8 certames que serão realizados pela Secretaria de Estado do Planejamento, Gestão e Patrimônio de Alagoas (Seplag) ainda esse ano. A previsão é de que os editais sejam publicados no primeiro semestre de 2021, entre abril e junho. Já as provas devem ocorrer no final do segundo semestre do mesmo ano.

De acordo com a Secretaria do Planejamento, os certames, juntos, irão oferecer mais de 6 mil vagas para o preenchimento de cargos efetivos no funcionalismo público de Alagoas. Atualmente, estão em fase adiantada, com a Comissão Organizadora instituída, os concursos das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, da Educação e da Seris (Polícia Penal). Além desses, outros 3 também tiveram seus trâmites iniciados, são eles: Procuradoria Geral do Estado, Perícia Oficial e Saúde. Para ainda esse ano, também está previsto o certame com 35 vagas na Secretaria da Fazenda.

“É um orgulho poder organizar esse ciclo de concursos e entregar à população um quadro novo de servidores, que chegam com todo o gás para seguir com os projetos que temos desenvolvido no nosso estado. Por meio do Núcleo de Concursos da Seplag, vamos proporcionar certames transparentes e de sucesso, como fizemos nos anos anteriores. A gente quer selecionar os melhores profissionais e é por isso que estamos trabalhando diuturnamente para que os editais sejam publicados tão breve”, afirma o secretário do Planejamento, Fabrício Marques Santos.

Ainda de acordo com o secretário, com os editais autorizados e as Comissões Organizadoras formadas, inicia-se a escolha da banca, algo que gera muita expectativa para todos aqueles que estão pleiteando uma vaga no serviço público. Segundo o secretário, ainda não há uma definição sobre a empresa que irá aplicar o certame, mas as negociações estão em andamento.

“É importante explicar para todos que para lançar um concurso, existem diversas etapas e normas a serem seguidas, sobretudo para a escolha da banca. Por isso, ainda não batemos o martelo. É preciso ter cautela nessa fase para que mais a frente não tenhamos contratempos. Nesse sentido, estamos dialogando e seguindo os passos adequados para definir a empresa e, posteriormente, publicarmos os editais”, explica.

Em relação ao número de vagas previstas nos certames autorizados, o concurso para a Educação irá ofertar 3000 para professor e o da Polícia Civil soma um total de 368 vagas para agente e 132 para escrivão. Já para ingresso na corporação da Polícia Militar, serão 1000 vagas para soldado e 60 para oficiais. O certame da Polícia Penal prevê 300 vagas e o do Corpo de Bombeiros contará com 150 para soldados e 20 para oficiais. Para a PGE, serão 15 vagas, já a Saúde oferecerá 1200 vagas para diversas especialidades.

