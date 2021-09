Confira os gabaritos das provas do concurso da Polícia Civil de Alagoas

Os candidatos que fizeram as provas do concurso público da Polícia Civil de Alagoas já podem consultar os gabaritos preliminares. No total 43.073 inscrições foram registradas, segundo o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe).

Clique aqui para consultar os gabaritos das provas

Foram ofertadas 500 vagas e a remuneração chega a R$ 3.971,76.

A banca examinadora informou que 35.741 pessoas se inscreveram para o cargo de agente de polícia, sendo 463 candidatos com deficiência. Para o cargo de escrivão de polícia, foram 7.332 inscrições, sendo 94 candidatos com deficiência.

Os locais de provas foram ampliados para outros estados devido ao grande número de inscritos e a necessidade de cumprir os protocolos sanitários da Covid-19. Os candidatos que moram em Pernambuco e em Sergipe fizeram as provas nas capitais dos seus estados. Cinco pessoas foram presas por tentar fraudar o concurso.

A divulgação do edital de resultado final nas provas objetivas e de resultado provisório na prova discursiva e do padrão definitivo de respostas da prova discursiva está prevista para o dia 27 de setembro.

Fonte: G1/AL