Confira os requerimentos dos vereadores: Dr. Epson, Irmão João e Rodrigo Regueira

Vereador Dr. Epson destaca realização de palestras sobre saúde da mulher

O Vereador Dr. Epson (Epson Valente Costa) realiza palestras sobre saúde da mulher nos postos de saúde da cidade e da zona rural de Penedo, ação que recebe elogios do público-alvo e pedido de retorno com novos temas, conforme comentou o parlamentar durante a sessão legislativa de quinta-feira, 13.

Dr. Epson frisou a importância em levar informações sobre problemas da saúde da mulher, como o câncer de colo de útero, agradecendo o carinho que recebeu das mães e a distribuição de brindes que fez durante o trabalho de orientação que assegurou a permanência.

Ainda sobre questões relacionadas com o bem-estar do sexo feminino, o parlamentar que atua como médico ginecologista falou sobre a relevância da distribuição gratuita de absorventes femininos, conforme propõe em projeto de lei de sua autoria que tramita na Câmara Municipal de Penedo.

Vereador Irmão João requer pavimentação do acesso ao povoado Tabuleiro dos Negros

O Vereador Irmão João (João Ferreira da Silva) apresenta indicação ao Governo de Alagoas e ao DER para asfaltar a estrada que leva aos povoados Tabuleiro dos Negros e Tapera, a partir da rodovia AL-110, investimento a ser viabilizado por meio do Programa Pró-Estrada.

O caminho cujo acesso é conhecido como “Cabeça do Boi” atende moradores das duas comunidades localizadas na zona rural, sendo uma em Penedo e a outra em Igreja Nova, ação de grande importância para as duas regiões.

Do poder público municipal, Irmão João requer providências sobre a limpeza e a iluminação da praça do conjunto residencial Velho Chico II e reivindica pavimentação, com asfalto, da Rua São Sebastião, acesso até a Rua do Sossego, por meio do Programa Pró-Estrada.

Vereador Rodrigo Regueira propõe projeto de iluminação das praças do bairro Raimundo Marinho

Um dos maiores bairros de Penedo tem espaços públicos de lazer e convívio mal iluminados. Mesmo sendo o mais novo da cidade, o Raimundo Marinho reúne quase todos os investimentos em moradia popular realizados ao longo dos últimos 15 anos no município.

Para solucionar esse problema, o Vereador Rodrigo Regueira propõe a realização de um grande projeto de iluminação pública das praças dos conjuntos Mata Atlântica, Velho Chico, Mariza Letícia, Vale do Marituba, Cidade do Povo e Nilo Menezes.

O vereador também requer do poder público municipal a construção de uma praça no povoado Manimbú, em frente à igreja, além da reforma do posto de saúde da mesma comunidade rural ou construção de um anexo para a prestação do serviços,

Rodrigo Regueira também destacou a reunião da Comissão Permanente de Fiscalização com representantes do poder público municipal e da OAB sobre problemas relacionados ao trânsito de Penedo, debate bastante proveitoso para elaboração de campanha educativa.

