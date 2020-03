Confira relação final de isentos da taxa de inscrição do Concurso da Prefeitura de Penedo

A relação final de inscritos que solicitaram isenção da taxa de inscrição do Concurso da Prefeitura de Penedo foi publicada nesta quinta-feira, 18 de março, conforme previsto no edital do certame que abre mais de 200 oportunidades de emprego em Penedo.

A lista final dos requerimentos deferidos para o não pagamento da taxa de inscrição pode ser conferida clicando aqui

O concurso público da Prefeitura de Penedo é realizado pela Universidade Federal de Alagoas (Ufal), por meio da Copeve, denominação do Núcleo Executivo de Processos Seletivos da instituição de ensino, pesquisa e extensão.

Cronograma

O Prefeito Március Beltrão divulgou nesta quinta-feira, 128, que o cronograma do concurso não sofrerá, a princípio, nenhum tipo de alteração.

A informação foi passada durante entrevista coletiva convocada para anúncio de medidas adotadas pela administração municipal, todas relacionadas à pandemia do coronavirus.

O edital estabelece a realização das provas para o dia 03 de maio e a divulgação do resultado do concurso em 30 de junho. Os locais e horários das provas serão informados pela Copeve no dia 28 de abril.

por Fernando Vinícius – Decom PMP