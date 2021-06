Confira toda a programação da Live Junina Arroche o Nó

A Live Junina Arroche o Nó está com toda a sua programação definida. O evento que será transmitido pelo canal no YouTube da Prefeitura de Penedo acontece nos dias 25 e 26 de junho.

O trabalho desenvolvido pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude valoriza bandas e músicos locais selecionados por meio de edital que distribui cachê aos participantes.

O arraial virtual tem muito forró, quadrilhas juninas de Penedo e recital de cordel começa às 19 horas da sexta, 25. No sábado, a festa inicia mais cedo, a partir das 16 horas.

Confira a ordem de apresentação da Live Junina Arroche o Nó

Sexta 25/06 – A PARTIR DAS 19 HORAS

Abertura com o grupo Carcarás do Forró

Marta Martins e Forró das Antigas

Banda Arri Égua

Deyvinho e Banda Xote

Banda Fio Dental

SÁBADO 26/06 – A PARTIR DAS 16 HORAS

Abertura com o grupo Carcarás do Forró

Val e Banda Desejo de Amar

Banda Ases do Forró

Dadá Melo e Banda

Maxylene Cruz e Banda

Fonte: Decom PMP