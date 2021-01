Confirmação de pré-matrícula vai até o dia 02 de fevereiro

Pais ou responsáveis legais têm até o dia 02 de fevereiro para confirmar a pré-matrícula online de estudantes novatos da rede estadual. A Secretaria de Estado da Educação (Seduc) divulgou nesta quarta-feira (27) o resultado do cadastro e o interessado deve acessar o site www.matriculaonline.al.gov.br para saber em que escola foi feita a alocação. Ao entrar no sistema, é preciso digitar login/usuário e senha gerados no ato da inscrição e que estão presentes no comprovante de solicitação de pré-matrícula.

Com o resultado em mãos, é necessário se dirigir à escola para a qual o estudante foi selecionado para entregar a documentação exigida (ver lista abaixo) e garantir a vaga. Sem esse procedimento, não haverá a confirmação da matrícula.

Documentação – No ato de confirmação de matrícula, deverão ser entregues os seguintes documentos:

• Comprovante impresso de resultado da pré-matrícula do Sistema (https://www.sageal.caedufjf.net/);

• Certidão de Nascimento/Casamento ou RG (original e cópia);

• CPF do estudante (original e cópia);

• Histórico Escolar (original) ou Declaração de Conclusão /Transferência (original) da última Unidade de Ensino em que estudou, emitida num prazo máximo de 30 (trinta) dias;

• RG e CPF (original e cópia) do responsável legal, no caso de candidato (a) menor de 18 anos;

• Laudo comprobatório de deficiências declaradas (se for o caso);

• Comprovante de residência atualizado (original e cópia da conta de energia com o código e CEP);

• 02 fotos 3×4;

• Cartão de vacinação atualizado, para os estudantes do 1º ao 5º ano;

• Parecer descritivo individual sobre o desenvolvimento afetivo, psicomotor e cognitivo dos estudantes do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental;

• Cartão do Programa Bolsa Família com o número do NIS (original e cópia), caso o candidato seja beneficiário;

• Cartão do Sistema Único de Saúde –SUS (original e cópia);

• Histórico Médico Escolar;

• Termo de ciência do cumprimento do horário de funcionamento da escola que oferta Ensino Integral matutino e vespertino, assinado pelo estudante ou seu responsável legal;

• Termo de autorização do uso da imagem assinado pelos pais/responsáveis (para estudante menor de 18 anos).

Fonte: Agência Alagoas