CONFIRMADO: Penedo registra primeiro caso de covid-19

Saiu no final da manhã desta segunda-feira, 27, a contraprova do exame feito em uma idosa com suspeita de Coronavírus em Penedo. O resultado foi positivo. Inicialmente ela tinha feito um teste rápido e tinha dado positivo.

A divulgação do resultado da contraprova foi feita pelo prefeito municipal de Penedo, Marcius Beltrão, através das suas redes sociais.

Segundo informações, a idosa (que não teve a identidade revelada) reside no bairro de Santa Luzia, parte alta da cidade ribeirinha de Penedo. O secretário de Saúde do município, Marcos Beltrão, em entrevista nas rádios locais, disse que a idosa está internada em um hospital de Coruripe.

Ainda segundo informações, a idosa foi infectada após receber visita de parentes oriundos do Estado de Pernambuco.

Após esta confirmação, equipes da Secretaria Municipal de Saúde, deverão fazer uma investigação para saber quem teve contato com a idosa e possivelmente passarão por exames para constatar se foram infectadas.

por Redação