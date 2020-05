Confirmado primeiro caso de preso em Alagoas com Covid-19

Alagoas registrou o primeiro caso de um preso infectado pela Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Segundo informações da Secretaria de Estado da Ressocialização e Inclusão Social (Seris), o preso entrou no sistema prisional há uma semana, já infectado. Foi feito o teste, que teve resultado positivo. As informações foram divulgadas nesta segunda-feira (25).

O preso ficou isolado, e após a confirmação do resultado, ele foi levado para o hospital de campanha montado no presídio feminino Santa Luzia, em Maceió.

De acordo com o mais recente boletim da Seris, foram registrados 31 servidores do Sistema Prisional de Alagoas com a doença e dois óbitos por Covid-19. Também foram afastados 201 servidores com suspeita da doença, e que são considerados do grupo de risco. Alguns destes servidores estão em teletrabalho. Entre os presos, há um caso confirmado e 24 são considerados suspeitos.

A Seris informou que as visitas e entrega de alimentos por familiares aos presos seguem suspensas por tempo indeterminado. Os advogados também estão sem acesso ao sistema prisional, e está sendo discutida a possibilidade de que os clientes sejam atendidos on-line.

No que diz respeito as ações adotadas para o combate ao novo coronavírus, a secretaria disse que, além da assistência médica aos presos, será montada uma barreira sanitária na porta do complexo prisional para medir as temperaturas de todos os servidores que acessam o local.

Fonte: G1/AL