Confirmados seis casos da variante indiana no Brasil

O governo do Maranhão confirmou os primeiros casos de Covid-19 provocados pela variante do coronavírus que emergiu na Índia. Ela foi identificada em tripulantes do navio Mv Shangon Da Zhi, ancorado no estado, que viajou da África do Sul até São Luís.

Dos 15 resultados [de passageiros que testaram positivo para a Covid-19], foi possível fazer o estudo genômico de seis. Os demais tinham quantidade de vírus muito baixa. Em todas as seis amostras tivemos resultado positivo para a B.1.617.2, uma das linhagens da variante da Índia — anunciou Carlos Lula, secretário de Saúde do Maranhão e presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

O secretário destacou ainda que a população está isolada e o navio não tem permissão para atracar em solo maranhense. Segundo Carlos Lula, pelo menos três pacientes, no entanto, saíram do navio para serem atendidos. Cerca de 100 pessoas que tiveram contato com eles estão sendo rastreadas e serão isoladas e testadas.

No último domingo, o governo do Maranhão informou que fora notificado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) sobre um paciente indiano de 54 anos, um dos 24 passageiros do navio, que deu entrarada em um hospital da rede privada em São Luís com a doença na semana passada.

Segundo as informações divulgadas no domingo, um teste já havia confirmado o diagnóstico, mas ainda não havia sido identificada a cepa do coronavírus causadora da doença. Uma amostra do vírus foi enviada então ao Instituto Evandro Chagas, no Pará, para realizar o sequenciamento genômico. Depois disso, foram realizados testes PCR nos outros passageiros do navio.

A variante indiana B.1.617 foi classificada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma “preocupação global”.

— O que temos de informação disponível indica uma transmissibilidade acentuada [da variante indiana] — disse Maria Van Kerkhove, uma das principais autoridades técnicas da OMS em Covid-19, na semana passada.

Fonte: O Globo