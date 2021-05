Conmebol anuncia final da Libertadores 2021 no Uruguai

A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) anunciou, nesta quinta-feira, que a final da Libertadores desta temporada será disputada no Uruguai. Marcada para acontecer no dia 20 de novembro, a decisão da competição sul-americana terá como palco o estádio Centenário, em Montevidéu. A capital uruguaia também será sede da partida decisiva da Sul-Americana, no dia 6 de novembro.

A situação controlada da pandemia de covid-19 no país foi determinante para a escolha do Uruguai como sede das duas principais competições do continente. Com alta perspectiva de vacinação da população uruguaia até novembro, a Conmebol entende que o local será um dos mais seguros para realização dos eventos.

Esta será a oitava vez que o estádio Centenário receberá uma final de Libertadores. O campo usado normalmente por Peñarol e Nacional já sediou a partida decisiva das edições de 1968, 1970, 1973, 1977, 1980, 1981 e 1988.

Em nota oficial, entidade sul-americana ainda divulgou as sedes das decisões da próxima temporada. O estádio Monumental de Guayaquil será o palco da final Libertadores, enquanto o Mané Garrincha receberá a partida decisiva da Sul-Americana.

Fonte: Gazeta Esportiva