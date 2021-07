Conmebol autoriza público na Liberta e na Sula

A Conmebol manifestou neste domingo (11) seu desejo de que o público retorne aos estádios nas competições sul-americanas. Em comunicado, a entidade informou que o retorno gradativo de público acontecerá a partir das oitavas de final da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana, que começam nesta terça-feira, desde que respeite “uma série de recomendações, as quais deverão ser discutidas com as autoridades sanitárias de cada país para sua aplicação e/ou modificação”.

“A CONMEBOL considera que o retorno paulatino do público é essencial para o desenvolvimento do futebol sul-americano, motivo pelo qual, caso as autoridades nacionais permitirem, estará autorizado o retorno do público às mencionadas competições”.

A autorização acontece no dia seguinte à decisão da Copa América, entre Brasil e Argentina, contar com presença de convidados.

Veja a nota completa da Conmebol:

A Confederação Sul-Americana de Futebol dá a conhecer o “Protocolo de Recomendações para o Retorno do Público nos Estádios” nos jogos da Conmebol Libertadores e da Conmebol Sul-Americana 2021, a partir das oitavas de final.

Estabelece uma série de recomendações, que devem ser discutidas com as autoridades sanitárias de cada país para sua aplicação e / ou modificação.

