Conmebol confirma partida do Flamengo em Brasília e com presença de público

O jogo de volta entre Flamengo e Defensa y Justicia, pelas oitavas de final da Libertadores, será em Brasília e com presença de público. A Conmebol confirmou na tarde desta quinta-feira a mudança de estádio – a princípio, o duelo aconteceria no Maracanã. O horário foi mantido para as 21h30 (de Brasília).

A alteração acontece após o governo do Distrito Federal liberar a presença de público no estádio Mané Garrincha – um limite de até 25% da capacidade do estádio.

No desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro nesta quinta-feira, o presidente do clube, Rodolfo Landim, já havia indicado que a ideia era levar o jogo para Brasília.

– Brasília, mas temos que acertar ainda o processo de como seria a venda de ingressos. Precisamos conversar primeiro com o pessoal aqui – disse Landim no desembarque.

Praticamente ao mesmo tempo em que o Flamengo desembarcava no Rio de Janeiro, o Governo do Distrito Federal (GDF) anunciou os protocolos sanitários que deverão ser seguidos nos eventos esportivos que serão disputados com a presença de público no DF.

As medidas foram anunciadas pelo chefe da Casa Civil, Gustavo Rocha. O protocolo completo será publicado em edição extra do Diário Oficial do DF, ainda nesta quinta-feira. Segundo ele, apenas pessoas com a vacinação completa (duas doses ou dose única) poderão ir ao estádio.

Na quarta, o Flamengo protocolou um pedido na Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro de liberação de 10% da carga de ingressos do Maracanã. Algo parecido com o que aconteceu na final da Copa América, mas foram registrados problemas para cumprimento do protocolo. A expectativa é de que a resposta seja dada nesta sexta.

Fonte: Terra