Conmebol define tabela de jogos para a retomada do torneio em setembro

Nesta segunda, a Conmebol anunciou a tabela detalhada com todos as partidas para a retomada do torneio a partir de setembro. As mudanças ocorreram devido à paralisação de mais de seis meses em virtude da pandemia global de coronavírus, que virou o mundo do avesso.

Neste sentido, a competição volta no dia 15 de setembro, na terceira rodada da fase de grupos. Dos brasileiros, o Athletico será o primeiro a voltar a campo, contra o Jorge Wilstermann, da Bolívia, às 19h15 (horário de Brasília). No mesmo dia, porém às 21h30, o Santos recebe o Olimpia, na Vila Belmiro.

No dia seguinte, quarta-feira, o Internacional joga contra o América de Cali (COL), às 19h15, no Beira-Rio. Seu maior rival, o Grêmio, visita a Universidad Católica, às 21h30. O Palmeiras, por sua vez, encara o Bolívar, fora de casa, às 21h30.

Por fim, na quinta-feira, dia 17, o São Paulo recebe o River Plate, no Morumbi, às 19h. Já o Flamengo visita o Independiente del Valle, às 21h. Cabe salientar que a final da competição está prevista para janeiro de 2021, inicialmente no Maracanã.

Vale lembrar que o retorno da Copa Libertadores foi aprovado pelo Conselho da Conmebol no dia 10 de julho. A entidade garantiu a volta da competição e já formulou protocolos de médicos e operacionais para a realização dos das partidas. Já a Copa Sul-Americana começará no dia 27 de outubro.

Jogos do Flamengo

17/9 – Independiente del Valle (f) – 21h

22/9 – Barcelona-EQU (f) – 19h15

30/9 – Independiente del Valle (c) – 21h30

21/10 – Junior Barranquilla (c) – 21h30

Jogos do Palmeiras

16/9 – Bolívar (f) – 21h30

23/9 – Guarani-PAR (f) – 21h30

30/9 – Bolívar (c) – 19h15

21/10 – Tigre (c) – 21h30

Jogos do São Paulo

17/9 – River Plate (c) – 19h

22/9 – LDU-EQU (f) – 21h30

20/10 – Binacional (c) – 21h30

Jogos do Santos

16/9 – Olimpia (c) – 21h30

24/9 – Delfín-EQU (f) – 23h

30/9 – Olimpia (f) – 19h

20/10 – Defensa y Justicia (c) – 19h15

Jogos do Grêmio

16/9 – Universidad Católica (f) – 21h30

23/9 – Internacional (f) – 21h30

30/9 – Universidad Católica (c) – 19h15

22/10 – América de Cali (c) – 21h30

Jogos do Internacional

16/9 – América de Cali (c) – 19h15

23/9 – Grêmio (c) – 21h30

29/9 – América de Cali (f) – 21h30

22/10 – Universidad Católica (f) – 21h30

Jogos do Athletico

16/9 – Jorge Wilstermann (f) – 19h15

23/9 – Colo Colo (c) – 19h15

29/9 – Jorge Wilstermann (c) – 21h30

20/10 – Peñarol (f) – 21h30

Fonte: LANCE