Conmebol divulga tabela da fase de grupos da Libertadores

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira os jogos da fase de grupos da Copa Libertadores de 2021. A primeira rodada está marcara para o dia 20 de abril. A última tem previsão para ser disputada em 27 de maio.

O primeiro brasileiro a entrar em campo será o Internacional, dia 20, contra Always Ready-BOL, às 19h15 (de Brasília), em La Paz. O Santos também pode atuar no mesmo dia e horário. Se passar pelo San Lorenzo na fase prévia (venceu o primeiro jogo por 3 a 1, na Argentina), o Peixe encara em casa o Barcelona-EQU.

Ainda em 20 de abril, o Flamengo visita o Vélez, às 21h30, na Argentina, enquanto o São Paulo enfrenta o Sporting Cristal-PER, em Lima.

No dia 21, o Atlético-MG estreia diante do Deportivo La Guaira-VEN, às 19h, na Venezuela. A data também será a estreia do Grêmio caso passe pelo Independiente del Valle (perdeu por 2 a 1, no Equador). O Tricolor gaúcho, se avançar, recebe o Defensa y Justicia, às 21h, em Porto Alegre.

No mesmo horário, o atual campeão Palmeiras estreia fora de casa contra o Universitario-PER, em Lima.

Em 22 de abril, o Fluminense faz seu primeiro duelo na Libertadores contra o River Plate-ARG, às 19h, no Maracanã.

Veja abaixo a tabela completa:

Fonte: GE