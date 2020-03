Conmebol pode suspender rodadas das Eliminatórias para Copa

As duas primeiras rodadas das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2022 serão suspensas. A informação é do canal argentino TyC Sports e, com isso, as partidas que seriam disputadas nos dias 26, 27 e 31 de março não irão acontecer. A Conmebol deve realizar o anúncio nas próximas horas e ainda não há novas datas para a realização desses encontros.

A Seleção Brasileira iria estrear contra a Bolívia no próximo dia 27 em Recife, e iria viajar para o Peru para enfrentar a equipe de Ricardo Gareca no dia 31. Diversos jogadores do Brasil que foram convocados atuam em países que estão em estado de emergência na Europa e este pode ter sido um dos motivos da preocupação.

A epidemia do coronavírus está alastrando o futebol mundial, mas principalmente o continente europeu em que jogam muitos atletas sul-americanos. Além disso, os números de caso na América do Sul têm crescidos em diversos países, como Brasil, Paraguai, Chile e diferentes medidas estão sendo adotados por cada um.

No Paraguai, por exemplo, todos os jogos no país serão realizados com portões fechados, inclusive em partidas da Libertadores como entre Olímpia e Defensa y Justicia que será jogada nesta quarta-feira. No Chile, o país determinou que qualquer pessoa, sem exceção, que viesse da Europa, passaria por um período de quarentena, o que impossibilitaria que jogadores como Vidal e Sánchez atuassem pela seleção.

Fonte: LANCE