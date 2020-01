Conselheiros Tutelares são diplomados em solenidade na Casa de Aposentadoria

Os conselheiros tutelares eleitos em outubro de 2019 para um mandato de quatro anos, foram diplomados em solenidade realizada na Casa de Aposentadoria em Penedo. Além disso ocorreu na sede do CMDCA- Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente em reunião extraordinária, a posse dos mesmos.

Durante a solenidade os empossados fizeram o juramento na qual prometeram lutar contra as violações e protegerem os direitos das crianças e adolescentes. Posteriormente foi realizada a entrega dos diplomas aos empossados seguido pela fala dos novos conselheiros. O Presidente do Cleiton Porfírio destacou o momento especial para os direitos da criança e do adolescente só haverá outro daqui a 4 anos.

Prefeito e Vice-prefeito presentes á diplomação

O Vice Prefeito Ronaldo Lopes parabenizou os novos conselheiros tutelares e também aqueles que terminaram seu mandato, destacando que todos cumpriram seu papel com responsabilidade e desejando aos novos conselheiros sucesso em seus mandatos que passarão a exercer a partir de agora.

O Prefeito Marcius Beltrão enfatizou ser uma honra participar da diplomação dos conselheiros tutelares e falou sobre políticas sociais e educacionais aplicadas em sua gestão, relacionadas a criança e ao adolescente. Entre essas está o combate ao trabalho infantil, a capacitação das famílias para geração de renda, o incentivo e aplicação da lei da aprendizagem e a inserção das crianças na pratica esportiva.

por Thiago Sobral – Decom (PMP)