Conselho Arbitral do Alagoano 2021 será no dia 18

A reunião do Conselho Arbitral do Campeonato Alagoano Série A 2021 acontecerá no dia 18 de dezembro, sexta-feira, a partir das 10h30, no Hall da Fama, no segundo piso do Estádio Rei Pelé. Federação e clubes irão definir os detalhes do Estadual, como, por exemplo, a data de início e o formato de disputa.

O presidente da FAF, Felipe Feijó vai conduzir o conselho arbitral com a presença dos presidentes e representantes de todos os clubes. Em 2021, o Alagoano contará com a participação de nove clubes: ASA, CSA, CRB, CSE, CEO, Coruripe, Jaciobá, Murici e o campeão Alagoano Sub-23 (2ª Divisão) desta temporada.

Fonte: FAF