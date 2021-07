Conselho Arbitral do Alagoano Sub 23, será dia 12 de Julho

A Federação Alagoana de Futebol definiu nesta sexta-feira (02) os detalhes para a realização da reunião do Conselho Arbitral de clubes para o Campeonato Alagoano Sub-23 – 2ª Divisão 2021. O encontro será no dia 12 de julho, às 15h, em primeira convocação, no Hall da Fama, no segundo piso do Estádio Rei Pelé.

Estarão presentes os dirigentes da FAF e os representantes dos oito clubes pré-inscritos no Estadual 2021: Agrimaq Pilarense, Cruzeiro de Arapiraca, FF Sports de Viçosa, Dínamo, Dimensão Capela, Miguelense, Santa Cruz e Zumbi.

Na reunião, os clubes e a entidade definirão o formato de disputa e a data de início da competição, que começará no mês de setembro. As inscrições das equipes para a segunda divisão foram encerradas na última quarta-feira (30).