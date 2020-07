Conselho Tutelar de Penedo destaca 30 anos do ECA com debates pela Internet

Estatuto da Criança e do Adolescente, rede institucional de proteção, direitos e deveres do Conselho, da família, da sociedade e outros temas relacionados ao documento que orienta todas as ações relacionadas com menores de idade no Brasil serão discutido durante lives

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) completa 30 anos de criação neste mês de julho. Em comemoração ao marco legal fundamentado nos direitos universais de qualquer menino ou menina, o Conselho Tutelar dos Direitos da Criança e do Adolescentes de Penedo promove debates com especialistas no tema.

Como estamos vivendo a pandemia do novo coronavírus, a programação será desenvolvida de modo virtual, por meio de transmissões ao vivo. E como o Conselho Tutelar não tem página nas redes sociais, todas as lives ocorrerão no perfil do conselheiro e do convidado.

Programação

O primeiro debate sobre os 30 anos do ECA ocorre na próxima quinta-feira, 09 de julho, a partir das 17 horas, reunindo o conselheiro Alysson Dantas (@alysson_dantass) e a especialista Maduca Lopes, consultora dos Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes.

Na segunda-feira, 13, é a vez do conselheiro e presidente Lucimar da Purificação (@lucimar.angelo30) conversar, a partir das 17 horas, com o psicólogo Vinícius Barbosa (@viniciusbpsico), gestor da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Habitação da Prefeitura de Penedo.

Luciene Caetano – mais conhecida como Neide do Conselho (@neidedoconselho) – leva seu conhecimento para o debate com Luiz Inácio Júnior, educador e militante em Direitos Humanos. O bate-papo entre especialistas com vasta experiência na defesa de crianças e adolescentes acontece na quinta-feira, 16, a partir das 17 horas.

A conselheira Kerrley Messias (@kerrleymessias) conversará com a ex-defensora pública do estado do Amazonas e atual promotora de justiça do MPE/AL, Jheise de Fátima Lima, na tarde da quinta-feira, 23, também a partir das 17 horas.

A programação relativa aos 30 anos do ECA será concluída em 30 de julho, com a live da conselheira Marise de Souza (@marise.souzalima). Ela e o juiz de Direito Anderson Passos – professor, mestre e doutorando – debatem o tema a partir das 17 horas.

por Fernando Vinícius – Decom PMP